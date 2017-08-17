Продлен срок ареста Гёзал Байрамовой

2017-08-17 14:07 | www.oxu.az | 4

Продлен срок ареста зампреда ПНФА Гёзал Байрамовой.

Как передает Oxu.Az, адвокат Немат Каримли сообщил АПА, что суд Насиминского района принял решение о продлении срока ареста на 2 месяца.



Напомним, 25 мая около 22:00 гражданка Азербайджанской Республики Байрамова Гёзал Орудж гызы при попытке пересечь границу из Грузии в Азербайджан в результате принятых сотрудниками Государственной пограничной службы мер была задержана на КПП Шихлы Газахского района.



В связи с тем, что Г.Байрамова вела себя подозрительно, был проведен осмотр ее ручной клади. Сотрудники обнаружили 12 тысяч незадекларированных долларов США.



По факту в следственном управлении Госпогранслужбы было возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (контрабанда) УК АР.



24 мая, когда Г.Байрамова уезжала из Азербайджана в Грузию, при ней не было суммы наличных, которую следовало бы задекларировать.