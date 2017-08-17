Министр по делам ЕС Турции: Одна страна не может давать приказы всему ЕС

2017-08-17 14:12 | www.oxu.az | 3

Одна страна не может давать приказы всему ЕС.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил министр по делам ЕС Турции Омер Челик в ответ на высказывания канцлера ФРГ Ангелы Меркель о невозможности включения в таможенный союз (ТС) республики.

Ранее Меркель заявила, что считает невозможным продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании ТС, поэтому «не может быть и речи о его углублении».

«Это неудачное заявление Меркель. Одна страна не может давать приказы всему ЕС. Данное заявление ослабит ЕС, а сделано оно теми, кто хочет сделать союз слабым. И нельзя переносить наши двусторонние проблемы с ФРГ на весь ЕС", - отметил Челик, подчеркнув, что "таможенный союз - это не то, что Турция хочет в одностороннем порядке».

«Расширение ТС преподносят как подарок для Турции, но мы хотим продолжать двигаться на принципах взаимной выгоды. Это вопрос увеличения объемов свободной торговли», - заявил министр.

При этом он добавил, что Анкара «не торопится с решением» вопроса о расширении ТС.

Н.О.