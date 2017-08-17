Почетный консул Азербайджана в Австралии встретилась с парламентариями штата Западная Австралия

2017-08-17 14:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Почетный консул Азербайджана в Австралии Айдан Рзаева провела встречу с парламентариями штата Западная Австралия.

На встрече также присутствовал президент Общества дружбы Азербайджан-Австралия Джон Хаммонд.

В числе парламентариев были министр по делам пожилых граждан и спорта Западной Австралии Мик Мюррей, теневой министр окружающей среды и водных ресурсов штата Стив Томас, а также министр по чрезвычайным ситуациям и коррекционных служб Западной Австралии Фран Логан.

Были обсуждены вопросы текущего и будущего сотрудничества между двумя государствами, а также торгово-экономические связи и социальные вопросы.

(Автор: Максим Цурков)