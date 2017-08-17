Глава МИД Боливии посетит Азербайджан

2017-08-17 14:20 | www.oxu.az | 4

Глава Многонационального Государства Боливия Фернандо Уанакуни Мамани 18 августа прибудет в Азербайджан с официальным визитом.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В рамках визита Фернандо Уанакуни Мамани встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Маммедъяровым и другими официальными лицами.

Отметим, что 20-24 ноября в боливийском городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра пройдет очередной саммит стран-экспортеров газа. Боливия приглашает Азербайджан принять участие в саммите.

Данный визит является первым визитом министра иностранных дел Боливии в Азербайджан. Это является показателем растущего влияния Азербайджанской Республики в Латиноамериканском регионе в последние годы. Так, за последнее время в Азербайджане открылись посольства Чили, Коста-Рики и Перу.

Н.О.