Инвестиции в основной капитал в Азербайджане составили около 9 млрд манатов

2017-08-17 14:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года из всех финансовых источников в развитие экономики и социальной сферы в Азербайджане было инвестировано 8,73 миллиарда манатов, что на 0,3 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Государственного комитета по статистике.

По данным отчета, 79,2 процента инвестиций в основной капитал были направлены на строительство объектов производственной направленности, 15,6 процентов – в непроизводственные объекты, 5,2 процента – на строительство жилья.

Из общего объема инвестиций 39,5 процента пришлись на внутренние инвестиции.

За счет средств предприятий и организаций в основной капитал было инвестировано около 6,25 миллиарда манатов (71,6 процента от общего объема инвестиций), банковских кредитов – 924,1 миллиона манатов (10,6 процента), бюджетных средств – 999,5 миллиона манатов (11,5 процента), средств внебюджетных фондов – 118,7 миллиона манатов (1,4 процента), личных средств населения – 387,1 миллиона манатов (4,4 процента) и прочих средств – 47,6 миллиона манатов.

Из вложенных в основной капитал средств 38,1 процента (3,33 миллиарда манатов) были направлены на развитие ненефтяного сектора, а в нефтяной сектор страны было инвестировано 5,4 миллиарда манатов (61,9 процента).

Согласно отчету, при этом 67,5 процента инвестиций пришлось на сферу промышленности, 15,3 процента – на строительство, 11,1 процента – на транспорт и складское хозяйство, 1,1 процента – на информацию и связь, 1,6 процента – на сельское хозяйство, лесоводство и рыбоводство, 0,6 процента – на здравоохранение, один процент – на государственное управление, защиту и обязательное социальное обеспечение, по 0,4 процента – на оказание административных и вспомогательных услуг и на отдых и деятельность в развлекательной сфере и сфере искусств, 0,5 процента – на образование, 0,3 процента – на торговлю, по 0,1 процента – на размещение туристов и общественное питание и на научную, профессиональную и техническую деятельность.

Официальный курс на 16 августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)