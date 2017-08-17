Афгану Мухтарлы продлили срок ареста

2017-08-17 14:32 | www.oxu.az | 3

Продлен срок ареста находящегося в заключении журналиста Афгана Мухтарлы.

Как передает Oxu.Az, адвокат Немат Керимли сообщил АПА, решением суда Насиминского района срок ареста А.Мухтарлы был продлен на два месяца.



Отметим, А.Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и контарабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно пересек азербайджанскую границу. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. А.Мухтарлы был задержан, во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.



Против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Э.А.

