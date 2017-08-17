В Португалии пожары уничтожают леса – ВИДЕО

2017-08-17 14:40 | www.oxu.az | 3

В Португалии зафиксированы десятки очагов возгорания. В центральной части страны бушуют два крупных лесных пожара, в борьбе с ними задействованы более 1200 человек, передает Oxu.Az со ссылкой на Euronews.com.

Жителей деревни Вила де Кодес пришлось эвакуировать. В среду огонь разгорелся в населенном пункте Вила де Рей в 150 километрах от Лиссабона. На большей части территории Португалии наблюдается сильнейшая засуха. Тушение огня осложняют высокая температура воздуха и сильные порывы ветра. В этом году в стране сгорели уже свыше 140 тысяч гектаров леса (в прошлом году - 45 тысяч). По меньшей мере 55 человек пострадали за неделю в результате лесных пожаров.

Н.О.