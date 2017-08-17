Капитал ЗАО "Азербайджанские железные дороги" увеличен на 11%

2017-08-17 14:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Решением Кабинета министров Азербайджана уставный капитал ЗАО "Азербайджанские железные дороги" увеличен на 11 процентов - с 726 146 366 до 806 061 960 манатов.

Согласно тексту решения Кабмина, опубликованному в четверг, количество простых акций ЗАО номиналом в два маната каждая увеличилось соответственно с 363 073 183 до 403 030 980 единиц.

Официальный курс на 17 августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov