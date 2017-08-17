TANAP выделит грант на 15,4 млн. лир для снабжения 91 турецкого села питьевой водой

2017-08-17 14:57 | www.apa.az | 3

Компания TANAP Doğalgaz İletim A.Ş в рамках социальных и инвестиционных проектов выделит грант на 15,4 млн. лир в целях снабжения питьевой водой 91 турецкого села в Киршехире, Кырыккале, Йозгате.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Milliyət, в связи с этим подписан протокол между руководителем управления регионального развития проекта Konya Ovalığı (KOP) Ихсаном Бостанчы и гендиректором TANAP Doğalgaz İletim A.Ş Салтуком Дюзйолом.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения Шахдениз. Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

TANAP планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть - в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Акционерами проекта выступают SOCAR (58%), BOTAŞ (30%) и BP (12%).