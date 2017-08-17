Саакашвили через суд хочет вернуть гражданство Украины

2017-08-17 14:47 | www.oxu.az | 3

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили намерен вернуть гражданство Украины через суд, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Только легальным законным путем, только через суд буду добиваться возвращения украинского паспорта. Я буду добиваться возвращения сейчас в рамках закона Украины», - сказал Саакашвили в прямом эфире в среду вечером на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что в ЕСПЧ пока не пойдет, поскольку в европейском суде процесс займет много времени.

В ходе прямого эфира Саакашвили отвечал на вопросы пользователей и заявил о намерении вернуться на Украину 10 сентября. Он заявил, что украинские власти «приняли специальную норму», чтобы Саакашвили не пересек украинскую границу.

Экс-губернатор также рассказал, что сейчас находится в Польше и переживает по поводу разлуки с новой родиной: «Сердце разрывается, когда сейчас в Польше сидишь».

Н.О.