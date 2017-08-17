Футболист «Карабаха» выразил свои чувства к азербайджанской телеведущей – ФОТО
2017-08-17 14:53 | www.oxu.az | 3
Молодой азербайджанский футболист испытывает нежные чувства к ведущей азербайджанского телеканала.
Как передает Oxu.Az, 20-летний игрок «Карабаха» и национальной сборной Махир Мадатов отправил букет с цветами ведущей телеканала CBC Sport Нармин Джан.
В интервью Ölkə.Az футболист рассказал, что ведущая приняла подарок.
Отметим, что Махир Мадатов оказался в центре внимания местных СМИ после того, как стал автором единственного гола в ворота датского «Копенгагена» в рамках стадии плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА.