Футболист «Карабаха» выразил свои чувства к азербайджанской телеведущей – ФОТО

2017-08-17 14:53 | www.oxu.az | 3

Молодой азербайджанский футболист испытывает нежные чувства к ведущей азербайджанского телеканала.

Как передает Oxu.Az, 20-летний игрок «Карабаха» и национальной сборной Махир Мадатов отправил букет с цветами ведущей телеканала CBC Sport Нармин Джан.

В интервью Ölkə.Az футболист рассказал, что ведущая приняла подарок.

Отметим, что Махир Мадатов оказался в центре внимания местных СМИ после того, как стал автором единственного гола в ворота датского «Копенгагена» в рамках стадии плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА.

Э.А.

