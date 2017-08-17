Телекоммуникационная инфраструктура села Джоджуг Марджанлы будет расширена

2017-08-17 14:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Будет расширена номерная емкость стационарной телефонной сети в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сообщили Trend в четверг в ООО Aztelekom.

По словам собеседника агентства, работы по расширению будут проводиться, по мере того как будут построены новые дома.

В настоящее время основная работа по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в селе уже осуществлена. На территории села созданы кабельно-канализационные сооружения, создана локальная сетевая инфраструктура протяженностью 1,2 тысячи метров и задействована АТС номерной емкостью 64 единицы.

До села проложена оптическая линия протяженностью около 10 километров. На начальном этапе телефонизированы и подключены к интернет сети 50 домов, школа и объекты государственной значимости.

С учетом того, что в селе дополнительно будут построены еще 100 домов, телекоммуникационная сеть будет расширена путем установки дополнительного оборудования, создания распределительной сети, увеличения портов.

(Автор: Гусейн Велиев)

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