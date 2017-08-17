Дети, мода, история – новый проект азербайджанского фотографа (ФОТО)

2017-08-17 14:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фотограф Эмин Ализаде представил фотосессию "Дети, мода, история", сообщает Trend Life.

Задача фотопроекта – показать детскую моду середины XX века. Съемки проходили в Губе.

"Мне всегда было интересно реализовывать фотопроекты, связанные с историей. Это как будто у тебя есть "машина времени" и ты можешь оказаться в любой эпохе. Наши юные модели проявили к проекту большой интерес", - сказал Эмин Ализаде.

По словам фотографа, задачей проекта было показать детские образы середины XX века в современном ракурсе.

(Автор: Джани Бабаева)