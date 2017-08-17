Обнародовано время праздничного намаза на Гурбан-байрам

2017-08-17 15:00 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане определилось время праздничного намаза во время праздника Гурбан.

Как передает Oxu.Az, в пресс-службе Управления мусульман Кавказа сообщили АПА, что праздничный намаз будет совершен 1 сентября в 08:00 в мечети «Аждарбей» (Гёй мечеть), а в 09:00 – в мечети «Тезепир».

Отметим, что в этом году праздник Гурбан в Азербайджане будет отмечаться 1,2 сентября.

Так как 2 сентября приходится на субботу, то 4 сентября будет нерабочим днем. Таким образом, в сентябре будет 4 нерабочих дня.

Э.А.

