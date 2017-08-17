В России арестовали руководство авиаотряда Путина

2017-08-17 15:06 | www.oxu.az | 3

Двух членов руководства авиационного отряда «Россия», который подчиняется управделами президента Путина, взяли под стражу. Замгендиректора «России» Андрея Тюрина и начальника производства авиационно-технической базы отряда Александра Рейхтмана обвиняют в хищении бюджетных средств.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Коммерсант, члены руководства «России» были арестованы еще 13 июля, однако известно об этом стало лишь 16 августа, когда Мосгорсуд рассматривал апелляцию на избранную Рейхтману меру пресечения. Апелляция была отклонена.

По данным издания, следствие считает, что Рейхтман и Тюрин вместо того, чтобы приобрести по программе импортозамещения произведенную в России мобильную установку проверки гидросистем самолетов, купили аналогичное оборудование из Нидерландов. При этом, по версии СК, оно обошлось «России» на 32 миллиона дороже, чем российский аналог. Следствие предполагает, что часть переплаченных средств руководители «России» получили в виде «отката».

По данным адвокатов, Рейхтман и Тюрин своей вины не признают. Крупных сумм денег во время обысков у них найдено не было.

Н.О.