Центробанк Азербайджана привлечет 100 млн манатов на депозитном аукционе
2017-08-17 15:06 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 21 августа проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 100 миллионов манатов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ЦБА.
Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.
Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель привлечения депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы.
В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.
Официальный курс на 17 августа составляет 1,7008 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)