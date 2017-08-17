В Азербайджане объявлено время праздничного намаза в связи с Гурбан-байрам

2017-08-17 15:27 | www.apa.az | 5

В Азербайджане определено время праздничного намаза в связи с Гурбан байрам.

Как сообщили АПА в Управлении мусульман Кавказа (УМК), праздничный намаз в связи с Гурбан-байрам в мечети Аждарбей будет совершен 1 сентября в 08:00, в мечети Тезе-пир-в 09:00.

Отметим, в этом году Гурбан байрам будет праздноваться 1 и 2 сентября.

Так как 2 сентября приходится на субботу, то согласно Трудовому кодексу будут переставлены рабочие и выходные дни, 4 сентября будет нерабочим днем. Таким образом, в связи с тем, что 3 сентября приходится на воскресенье на праздник Гурбан байрам 4 дня подряд будут нерабочими.