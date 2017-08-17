Число 5G подключений достигнет 1,4 миллиарда

2017-08-17 15:23 | www.oxu.az | 3

К 2025 году в мире будет насчитываться 1,4 миллиарда подключений к сетям 5G, прогнозирует аналитическая компания Juniper Research.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, при этом отмечается, что в 2019-м, в первый год коммерческого использования новой мобильной технологии, число 5G-подключений составит лишь около 1 миллиона. Таким образом, в указанный период ожидается средний рост на 232% в год, уточнили специалисты.

Прогноз Juniper также предусматривает, что лидерами по количеству 5G-подключений будут Китай, США и Япония. В сумме на эти три страны придется около 55% от общего числа подключений в сетях 5G, которое ожидается к 2025 году.

Кроме того, указывается, что США обеспечит более 30% от суммарного количества 5G-подключений со стороны IoT-устройств.

Чтобы новая беспроводная технология стала на равных конкурировать по качеству со связью по оптоволоконным линиям, аналитики рекомендуют мобильным операторам провести масштабные испытания своих 5G-сетей в реальных условиях работы.

«Сети тех компаний, которые смогут обеспечить максимальную скорость и надежность соединения, смогут добиться наивысших показателей ARPC (средний доход с одного подключения), что позволит операторам быстрее окупить их инвестиции в 5G», - отмечает автор доклада Сэм Бейкер (Sam Barker).