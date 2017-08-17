Эрбиль готов отложить референдум о независимости

2017-08-17 15:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Эрбиль готов отложить референдум о независимости Курдской автономии в том случае, если центральное правительство Ирака выполнит ряд условий, пишут в четверг иракские СМИ.

Согласно сообщениям СМИ, чтобы референдум о независимости был отложен, Багдад должен выполнить следующие условия Эрбиля: центральное правительство Ирака должно восстановить бюджет автономии, определить статус стратегически важного города Киркук, увеличить число курдов в центральном правительстве и увеличить число этнических курдов в ВС Ирака.

Референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство страны помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к его проведению завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум о независимости», - сказал он.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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