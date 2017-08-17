Кямаледдин Гейдаров переизбран вице-президентом Всемирной федерации тхэквондо

2017-08-17 15:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров переизбран вице-президентом Всемирной федерации тхэквондо.

Как сообщили Trend в четверг в Федерации тхэквондо Азербайджана, Кямаледдин Гейдаров был удостоен этого доверия со стороны президента структуры Чо Чжонвона.

Отметим, что Всемирная федерация проводит выборы на руководящие посты структуры в соответствии с новыми правилами. Так, руководители организаций тхэквондо континентов автоматически занимают пост вице-президента. Других двух вице-президентов выбирает президент структуры.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)