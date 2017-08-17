Azercell предложил смартфон с поддержкой 4G по выгодной цене

2017-08-17 15:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Azercell Telekom продолжает выгодную смартфон кампанию для своих 4,5 миллиона абонентов. Теперь абоненты Azercell, начиная с 17 августа 2017 года, смогут приобрести смартфон LGFLEX 2 с поддержкой 4G по невероятно выгодной цене.

Так, в рамках кампании абоненты получают возможность приобрести телефон LGFLEX 2 по пятидесятипроцентной скидочной ценой, начиная с 45 манатов в месяц. Помимо нового телефона абонент получает в подарок наручные часы LGW100 и мобильный (5GB, 10 GB), или безлимитный (50GB) интернет, который можно использовать в течение 12 месяцев. Абоненты, желающие подключиться к кампании, могут обратиться в один из центров абонентского обслуживания компании Azercell и выбрать любое предложение.

Подключитесь к кампании от Azercell и получите возможность приобрести новый смартфон, мобильный интернет и выгодное общение.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора - ООО Azercell Telecom, было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE.

Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.