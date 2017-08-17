Стало известно число украденных редких находок - СПИСОК

2017-08-17 15:43 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщил ведущий научный сотрудник Института Археологии и Этнографии Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Джейхун Эминли.



По словам Д.Эминли, в могилах были обнаружены 3 сосуда в форме животных, 1 посуда черного цвета, 1 посуда из бронзы, 1 бусы и 2 тонких ожерелья черного цвета.



Д.Эминли сказал, что под его руководством с 2012 года в селе Гюрдасар на территории «Пибоз тепе» были обнаружены свыше 120 могил.

Он отметил, что могилы, из которых были украдены редкие находки, разрушены не были: «В этих могилах были более ценные серебряные посуда и браслет. К счастью, к ним не притронулись. В настоящий момент эти предметы находятся под нашей защитой. До сих пор такого рода неприятных случаев не было. Это происходит впервые. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов принимают меры для поимки преступников».

Руководитель экспедиции представил АПА фото украденной редкой находки.

Отметим, ранее во время проведенных в Лерикском районе Институтом археологии и этнографии археологических раскопок был обнаружен некрополь, относящийся к V веку до н.э. Было установлено, что возраст некрополя, который был обнаружен на территории под названием Пибоз тепе, составляет 2500 лет. Как сообщил прессе руководитель экспедиции Джейхун Эминли, на этой территории были обнаружены более 120 могил, в которых были найдены сабли, копья, ножи, кинжалы, серебряные и бронзовые украшения и фаянсовая посуда с интересным художественным оформлением.