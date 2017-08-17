Потенциальные соперники «Карабаха» в Лиге Чемпионов

2017-08-17 15:30 | www.oxu.az | 3

На следующей неделе станет известен полный список участников группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, уже известны 22 участника. Еще 10 команд-участниц определятся по итогам ответных матчей стадии плей-офф.

В первую корзину попали чемпионы своих стран – «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика», «Челси», «Шахтер», «Монако» и «Спартак». В случае попадания соперниками «Карабаха» могут стать «Реал», «Бавария», «Ювентус» или «Челси».

Другие корзины: «Барселона», «Атлетико», ПСЖ, «Боруссия», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Базель», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Фейеноорд» и «Лейпциг».

Э.А.

