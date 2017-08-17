Названы самые распространенные болезни у самоубийц

2017-08-17 15:37 | www.oxu.az | 3

МВД выразило отношение к статистическим данным по стране в связи со случаями самоубийств.

Как передает Oxu.Az, заместитель главы пресс-службы МВД, полковник полиции Орхан Мансурзаде заявил АПА, что в последние дни некоторые лица, анонимно распространяя дезинформацию, хотят ввести общество в заблуждение.

По его словам, группа модераторов в соцсети Facebook, ссылаясь на официальные данные, утверждает, что якобы в Азербайджане за 8 лет число самоубийств возросло в несколько раз. На самом деле, если мы скажем, что соцсети, которые были созданы с целью общения, сейчас являются основным рупором сторонников войн и переворотов, социальных потрясений, то мы не ошибемся.

О.Мансурзаде сказал, что не следует гадать, какие результаты принесут обсуждения в соцсетях темы суицида. Все предельно просто. Авторы и комментирующие публикации люди, не приводя никаких статистических данных, говорят, что причиной роста суицидов являются тяжелые социально-экономические условия, с которыми столкнулось население.

О. Мансурзаде также отметил, что управляющие этой группой в качестве источника охватывающей 2008-2016 годы статистики, в которой якобы указаны цифры, демонстрирующие рост случаев самоубийства в стране в 6 раз, указывается Минздрав: «Но в результате проведенного небольшого расследования стало ясно, что Министерство не имеет никакого отношения к указанной статистике. Кроме того, было установлено несовпадение распространенных в интернете цифр с реальной статистикой. Это говорит о том, что авторы этих публикаций пытаются обмануть пользователей сетей. Анализ самоубийств и возбужденных по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР уголовных дел показывает, что большинство совершивших самоубийство людей в республике являются членами проблемных семей, душевнобольными, страдают хроническим алкоголизмом, наркоманией, другими тяжелыми заболеваниями. Рост числа населения примерно на 1 млн человек за последние 10 лет также сказывается на этих цифрах. В любом обществе неизбежны преступления, в том числе самоубийства. Одной из основных задач, стоящих перед правоохранительными органами, в частности органами внутренних дел, является профилактика, анализ преступности, обеспечение раскрываемости преступлений. Попытки политизировать борьбу с преступностью неприемлемы».

Э.А.

