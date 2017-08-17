Азербайджан сократил добычу Azeri Light

2017-08-17 15:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в первом полугодии 2017 года добыл более 14 миллионов тонн легкой нефти против 16 миллионов тонн, добытых в январе-июне 2016 года, говорится в отчете компании BP Azerbaijan по итогам деятельности за первое полугодие 2017 года, распространенном в четверг.

BP Azerbaijan является оператором блока азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", где добывается сорт Azeri Light.

По данным отчета, среднесуточная добыча легкой нефти за указанный период составила около 585 тысяч баррелей, в том числе 56 тысяч баррелей на платформе "Чираг", 129 тысяч баррелей на платформе "Центральный Азери", 116 тысяч баррелей на "Западном Азери", 77 тысяч баррелей на "Восточном Азери", 120 тысяч баррелей на "Глубоководном Гюнешли" и 87 тысяч баррелей на "Западном Чираге".

В 2016 году Азербайджан добыл более 31,1 миллиона тонн нефти Azeri Light против 31,3 миллиона тонн, добытых годом ранее.

В первом полугодии операционные затраты в рамках проекта составили около 230 миллионов долларов, капитальные - 601 миллион долларов.

Контракт по разработке блока АЧГ был подписан в 1994 году. Запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP - 35,8 процента, Chevron - 11,3 процента, Inpex - 11 процентов, AzACG - 11,6 процента, Statoil - 8,6 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,8 процента, Itochu - 4,3 процента и ONGC - 2,7 процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)