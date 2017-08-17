В Ширване совершено убийство - ОБНОВЛЕНО

2017-08-17 15:52 | www.apa.az | 5

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, житель города Ширван по имени Аваз был доставлен с больницу с ножевым ранением. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

В ходе расследования было установлено, что убийство совершил житель Ширвана Мамедов Яшар Малик оглу. Между Я. Мамедовым и Авазом произошел конфликт. Скончавшийся угрожал Я. Мамедову оружием. В это время Я. Мамедов пырнул его ножом. Затем он доставил раненого Аваза в больницу и сдался полиции.

Находившийся там в этот момент брат Я. Мамедова Анар Мамедов также был задержан полицией. На месте происшествия был обнаружен и изъят 1 пистолет типа «Макаров». По предварительным данным, конфликт произошел из-за долга.

По факту ведется расследование.