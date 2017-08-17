Китайские ученые впервые заморозили человека

2017-08-17 15:44 | www.oxu.az | 3

Китайские ученые произвели первую в мире криогенную заморозку человеческого тела.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ученые смогли поместить в криокамеру тело скончавшейся от рака легких 49-летней Чжан Вэньлянь из провинции Шаньдун.

По желанию супруга тело умершей было обработано и помещено в криогенную камеру специалистами компании Shandong Yinfeng Biological Engineering Group. Ученые надеются, что развитие технологий может позволить вернуть умершую к жизни через несколько десятков лет, а тело к тому моменту сохранится в идеальном состоянии.

Операцию по заморозке тела провели ещё в мае, однако общедоступная информация появилась лишь несколько месяцев спустя.

Н.О.