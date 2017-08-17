Дорожная полиция ищет «автошей» на Gelandewagen – ВИДЕО

2017-08-17 15:50 | www.oxu.az | 3

В социальных сетях появилось снятое в Баку видео, на котором свадебный кортеж из внедорожников Gelandewagen парализует движение на улице и грубо нарушает правила дорожного движения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на AzVision.az, на кадрах видно, что кортеж из Gelandewagen занимает все полосы движения, создавая препятствия другим водителям.

Начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил, что в связи с распространенным в социальных сетях видео ведется расследование.

Представитель Государственной дорожной полиции отметил, что после установления личности водителей в их отношении будут приняты необходимые меры.

«Нельзя говорить «женятся только раз». Это смешно, в 21-ом веке нельзя так себя вести», - сказал Вагиф Асадов.

Э.А.

