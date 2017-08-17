Президент Узбекистана поручил повысить эффективность работы АО «Узпромэкспорт"

2017-08-17 15:57 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял постановление «О мерах по дальнейшему повышению эффективности деятельности АО «Узсаноатэкспорт» (Узпромэкспорт).

Согласно документу, обнародованному в четверг на сайте главы государства, компании разрешено отгружать в адрес торговых домов АО «Узсаноатэкспорт» за рубежом продовольственную муку и пшеницу на условиях консигнации в пределах объемов, утвержденных балансом использования продовольственной пшеницы. Кроме этого, разрешается осуществлять последующий вывоз для реализации на мировых рынках продуктов, полученных по результатам переработки ввозимых АО «Узсаноатэкспорт» и помещенных под таможенный режим «переработка на таможенной территории» сырья и материалов.

Документом установлено, что при осуществлении внешнеторговых операций АО «Узсаноатэкспорт» срок поступления выручки или обратного ввоза по экспортным операциям не должен превышать 90 дней со дня фактического экспорта товаров, работ и услуг.

Содействие промышленным предприятиям базовых отраслей экономики в продвижении их продукции на экспорт должно включать кредитование предприятий в форме предэкспортного финансирования.

АО "Узсаноатэкспорт» создано постановлением президента в конце 2015 года путем реорганизации АО «Марказсаноатэкспорт» (Центрпромэкспорт) и АО «Узпроммашимпекс» для содействия предприятиям машиностроения, металлургической, химической и нефтехимической промышленности, промышленности строительных материалов и другим промышленным структурам в продвижении их продукции на экспорт.

По данным компании, по итогам 2016 года объем экспорта и предоставленных АО «Узсаноатэкспорт» услуг составил 530 миллионов долларов, или 77 процентов от установленного бизнес-планом.

По данным Госкомстата республики, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе - июне 2017 года вырос на 11,1 процента по сравнению с тем же периодом 2016 года – до 12,072 миллиарда долларов, в том числе экспортные поставки увеличились на 13,1 процента – до 5,97 миллиарда долларов, импорт - на 9,2 процента, до 6,102 миллиарда долларов. По итогам полугодия получено отрицательное сальдо внешней торговли в размере 132,7 миллиона долларов.

(Автор: Демир Азизов)