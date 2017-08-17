Bakan Özlü: Petkim'in yanına bir Petkim daha eklenmiş olacak

2017-08-17 15:53 | www.trend.az | 1

Azerbaycan'a ait devlet petrol şirketi Socar'ın İzmir'de bulunan Star Rafinerisi inşaatında incelemelerde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yıllık 11 milyar dolarlık petrokimya ürünleri ithalatı yapıyoruz. Burada yaklaşık 5,8 milyar dolarlık bir rafineri yatırımı yapılıyor. Gelecek yıl üretime başlayacak önemli bir yatırım. Bu yatırımla petrokimya sanayisi, ihtiyaç duyduğu ürünlerde önemli bir kapasiteye kavuşmuş olacak" dedi.

Bazı ziyaretler için İzmir'de bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın da aralarında bulunduğu heyet ile birlikte sabah saatlerinde ilk olarak Aliağa'da bulunan bir enerji üretim tesisini ziyaret etti. Ziyarette tesis ile ilgili bilgiler alan Bakan Özlü, tesisin kontrol merkezini de gezip bilgi aldı.

Bakan Faruk Özlü ve beraberindekiler ardından Azerbaycan'a ait devlet petrol şirketi Socar'ın Star Rafinerisi inşaatına geçerek burada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faruk Özlü, petrokimya sanayisi ürünleri konusunda Türkiye'nin önemli bir açığının olduğunu ifade ederek, "Yıllık 11 milyar dolarlık petrokimya ürünleri ithalatı yapıyoruz. Burada yaklaşık 5,8 milyar dolarlık bir rafineri yatırımı yapılıyor. Gelecek yıl üretime başlayacak önemli bir yatırım. Bu yatırımla petrokimya sanayisi, ihtiyaç duyduğu ürünlerde önemli bir kapasiteye kavuşmuş olacak. İzmir'in sanayi kapasitesini inceliyoruz. Firmaları gezip, onların dertlerini dinliyoruz. Türkiye'de zaten alanında tek olan Petkim'in yanına bir Petkim daha eklenmiş olacak bu yatırımla" diye konuştu.

17 Ağustos 1999'da yaşanan ve ağır kayıplarla sonuçlanan Gölcük depreminin yıl dönümü olması dolayısıyla çok üzgün olduğunu kaydeden Bakan Özlü, "Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha 17 Ağustos yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Bakan Faruk Özlü ve beraberindekiler daha sonra bölgede bulunan diğer fabrikaları ziyaret etti.