В России азербайджанцы не поделили рынок с выходцами из Средней Азии

2017-08-17 15:57 | www.oxu.az | 2

На овощном рынке Нижнего Новгорода произошел конфликт между уроженцами Азербайджана и выходцами из Средней Азии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на NewsNN.

Согласно информации, конфликт перерос в массовую драку, в которой принимали участие несколько десятков человек.

На следующее утро уроженцы Азербайджана устроили акцию и перекрыли дорогу. Они требуют убрать с рынка людей из Средней Азии. Дорога была перекрыта всего несколько минут. Причиной стала драка, которая произошла накануне.

На сегодня рынок закрыт. На данный момент 20 человек находятся в полиции. Обстоятельства случившегося уточняются.

Н.О.