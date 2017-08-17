Maserati Рашада Садыгова отправлен на штрафстоянку – ФОТО

2017-08-17 16:04 | www.oxu.az | 2

Автомобиль азербайджанского футболиста Рашада Садыгова отправлен на штрафстоянку инспекторами Государственной дорожной полиции.

Как передает Oxu.Az, об этом сам Р.Садыгов сообщил сайту AzPolitika.info.

Футболист заявил, что сотрудник ГДП незаконно отправил его автомобиль на штрафстоянку и вдобавок потребовал у него деньги:

«Я проезжал мимо турецкого посольства. Сотрудник дорожной полиции на служебном автомобиле с госномерами 99-YP-445 остановил меня. Первым вопросом сотрудника ГДП был «В твоем автомобиле есть сигнал?». Получив отрицательный ответ, он начал проверять мой автомобиль, снова спросил, устанавливал ли я дополнительное оборудование. Я снова ответил отрицательно. После этого полицейский сказал, что указание пришло сверху, что от него ничего не зависит и он отвезет автомобиль на штрафстоянку.

Я напомнил ему, что автомобиль является моим имуществом и поинтересовался, что он подразумевает под словом «сверху» и выразил свой протест. Сотрудник дорожной полиции еще раз сказал, что получил указания «сверху». Я отдал свой личный автомобиль полицейскому и поехал домой на такси».

Р.Садыгов заявил, что на следующий день отправился в Управление Государственной дорожной полиции города Баку:

«Мы зашли в комнату, нас встретил майор полиции Джавад Гафаров. Я задал майору все перечисленные выше вопросы и вновь спросил, почему у меня забрали автомобиль. После проверки документов Дж.Гафаров сказал, что для задержания автомобиля не было никакой причины, так как у меня не было просроченных штрафов. Я вновь спросил, раскроет ли мне кто-нибудь причину, по которой мой автомобиль отправили на штрафстоянку. Дж.Гафаров сказал инспекторам: «Проверьте глушители автомобиля». Мы пришли на стоянку, автомобиль проверили и сказали мне, что норма шума выше среднего. Я сказал, что автомобиль изготовили таким на заводе, я недавно прошел регистрацию, если так, почему они дали ему пройти регистрацию. Ни на один мой вопрос не ответили».

После этого футболист вновь обратился в Управление Государственной дорожной полиции города Баку.

«Майор Джавад Гурбанов сказал, что ушел на обед и по возвращении займется этим делом. Через несколько часов ожидания мы вновь вошли в комнату. Майор нас не принял, а помощник сказал, что на автомобиле «висит» штраф в 500 манатов: «Штраф за громкий шум автомобиля составляет 500 манатов. Дайте 500 манатов, я напишу вам документ, забирайте свою машину». Я сказал, что это незаконно, если это и вправду так, пусть все сделают по закону, то есть составят протокол. Пригрозил обратиться в суд, если протокол не составят. Сержант сказал «идите обращайтесь в суд». Никто не составил протокол и не рассмотрел нашу жалобу. Я два раза звонил на «горячую линию» МВД, но ничего не узнал», - отметил Садыгов.

Как заявил Oxu.Az начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, автомобиль футболиста Рашада Садыгова все еще находится на штрафстоянке.

Он заявил, что водитель автомобиля марки Maserati с госномерами 10-SS-606 был остановлен сотрудниками Государственной дорожной полиции за непристегнутый ремень безопасности во время движения:

«Затем был проведен осмотр автомобиля. Выяснилось, что в системе использовались усилители звука, и за это в отношении водителя был составлен административный протокол № KYP-647967.

После составления протокола Рашаду Садигову объяснили, что штраф составляет 500 манатов».

Вагиф Асадов заявил, что имеется аудио и видеозапись разговора Рашада Садыгова с сотрудниками ГДП.

«Если Рашад Садыхов хочет, мы можем опубликовать эти записи», - сказал глава пресс-службы.

Э.А.

