СМИ: Хуситы захватили сотрудников посольства США

2017-08-17 16:12 | www.oxu.az | 4

Йеменские службы безопасности, подчиняющиеся повстанцам-хуситам, задержали и вывезли в неизвестное место трёх сотрудников посольства США в Сане, не предъявив каких-либо обвинений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее местные СМИ сообщали, что силовики задержали 12 сотрудников ООН и американского посольства в Сане.

Источник в местном офисе ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) опроверг сообщения о задержании сотрудников отделения.

Н.О.