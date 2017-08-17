Командующий ВМС Турции подал в отставку – пресс-служба президента

2017-08-17 16:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Командующий ВМС Турции адмирал Вейсел Коселе подал в отставку, сообщил руководитель пресс-службы президента Турции Ибрахим Калын, сообщают в четверг турецкие СМИ.



Как сообщают СМИ, Калын отметил, что Коселе ушел в отставку по собственному желанию.

Отметим, что Вейсел Коселе был взят в заложники со стороны путчистов во время попытки военного переворота в Турции.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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