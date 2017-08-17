Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает корпоративным клиентам услугу овердрафта

2017-08-17 16:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает предпринимателям краткосрочный кредитный продукт овердрафт со сроком от одного до 30 дней, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Овердрафт – краткосрочный кредит, который предоставляется автоматически при недостатке средств, возникающем в силу временного разрыва в обороте денежных средств на расчетном счете клиента.

Услугой овердрафт могут воспользоваться как юридические, так и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Для этого клиентам банка необходимо установить лимит и заполнить анкету. Для компаний, которые не являются клиентами банка, дополнительно потребуется предоставить справку об оборотах по счетам в другом банке, а после подтверждения возможности предоставления услуги - открыть расчетный счет в банке ВТБ (Азербайджан).

Данный продукт предоставляется по упрощенной процедуре и минимальному пакету документов. Принятие решения и выдача овердрафта осуществляется оперативно, за максимально короткий срок.

Лимит по овердрафту определяется индивидуально, с учетом потребностей клиента.

Более подробную информацию о продукте можно получить в офисах банка, при помощи онлайн-консультанта на сайте банка или позвонив в Call Center по короткому номеру (012)986.