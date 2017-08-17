Дети президентов приедут в Азербайджан

2017-08-17 16:25 | www.apa.az | 4

Дети президентов Македонии и Монтенегро, а также дети бывших президентов и премьер-министров Латвии, Украины, Албании и Боснии и Герцеговины приедут в Баку для участия в Глобальном форуме молодых лидеров, который пройдет в столице Азербайджана 21-24 августа.

Как сообщили АПА в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, в мероприятии, организатором которого является Международный центр Низами Гянджеви, предусмотрено участие около 50 ведущих молодых лидеров и исследователей из различных стран мира. Кроме того, планируется презентация ряда авторитетных программ.

Помимо этого, ожидается, что в форуме примут участие представители престижных мировых образовательных учреждений, а также ряд молодых предпринимателей, бывшие главы правительств некоторых стран, авторитетные общественные деятели, а также группа из руководителей крупных корпораций в составе 20 человек.

На форуме будут организованы дебаты на тему индивидуальной оценки лидерства, формы лидерства соответствующей современному периоду, разницы между лидерством мужчины и женщины, а также внутренних и внешних границ лидерства.