Китаец отпраздновал помолвку, накормив лапшой 5 тысяч незнакомцев

2017-08-17 16:20 | www.oxu.az | 4

Китайский бизнесмен приехал в город Чунцин с кольцом за 300 тысяч юаней (76 тыс.ман), чтобы сделать своей девушке предложение, но забыл его в ресторане, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Спустя несколько часов мужчина, не особо рассчитывая на успех, вернулся в заведение общепита в поисках драгоценности. И каково же было его удивление, когда менеджер ресторана отдал ему кольцо, которое бережно дожидалось своего хозяина в подсобке для персонала.

Полоса везения для бизнесмена на этом не закончилась: его избранница сказала «да».

Тогда новоиспечённый жених снова вернулся в лапшичную, но теперь уже для того, чтобы отблагодарить честных жителей Чунцина, которые отдали найденное кольцо администраторам заведения, а не забрали себе домой.

Бизнесмен купил пять тысяч порций лапши и накормил ею прохожих. За угощением выстроилась очередь длиной в сто метров.

Н.О.