Отец Махира Мадатова опроверг слухи про своего сына

2017-08-17 16:30 | www.oxu.az | 2

В социальных сетях появилась новость о том, что футболист агдамского «Карабаха» и сборной Азербайджана Махир Мадатов отправил букет ведущей телеканала CBC Sport и выразил свои чувства к ней.

Сотрудница Oxu.Az связалась с отцом футболиста, продюсером Анаром Мадатовым.

«Махир пришел в офис CBC Sport после Исламских игр. Как и любой нормальный человек, которого пригласили на передачу, в соответствии с правилами этикета он принес подарок, сувенир и букет. Махир научился этому в семье, он заметил, что его родители не идут никуда без подарков. Между ними нет любовных отношений. Мы хорошо знаем, с кем общается Махир. Вообще Махир избегает шоу-бизнеса и телевидения», - сказал А.Мадатов.

Напомним, что Махир Мадатов оказался в центре внимания местных СМИ после того, как стал автором единственного гола в ворота датского «Копенгагена» в рамках стадии плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА.

Айтен Садыгзаде

