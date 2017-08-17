Назван уровень зарплат в строительном секторе

2017-08-17 16:37 | www.oxu.az | 4

В январе-июне 2017 года средний список работников в строительном секторе вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 97,8 тыс. человек.

Как передает Oxu.Az, среднемесячная заработная плата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 0,5% до 807,8 манатов. Заработная плата в секторе специализированных строительных работ снизилась на 10,9%.

Зарплата занятых в строительстве зданий выросла на 7,5%, строительных работах гражданского назначения – на 8,8%.

Л.А.

