Дети президентов некоторых стран прибудут в Баку для участия в Глобальном форуме молодых лидеров

2017-08-17 16:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Дети президентов Македонии и Черногории, а также экс-президентов и экс-премьеров Латвии, Украины, Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины 21-24 августа прибудут в Баку для участия в Глобальном форуме молодых лидеров.

Как сообщили Trend в четверг Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, ожидается, что в форуме примут участие представители престижных высших учебных заведений мира, а также ряд молодых предпринимателей.

Кроме того, на форум планируется пригласить бывших глав правительств ряда стран, авторитетных общественных деятелей, а также около 20 высоких гостей из числа глав крупных компаний.

На форуме будут обсуждаться темы, посвященные индивидуальной оценке лидерства, формам лидерства, которые необходимы в современное время, различиям между мужским и женским лидерством, а также будут организованы дебаты.

Отметим, что в форуме, организуемом при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Международного центра имени Низами Гянджеви, планируется участие около 50 молодых лидеров и ведущих исследователей мира, будет представлен ряд влиятельных программ.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)