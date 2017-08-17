Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 45 млн манатов

2017-08-17 16:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 22 августа состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 45 миллионов манатов, сообщает в четверг БФБ.

На аукцион будут выставлены две эмиссии по 200 и 250 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения в 182 и 364 дня соответственно.

Срок погашения облигаций – 20 февраля и 21 августа 2018 года соответственно.

Андеррайтером выпусков выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 17 августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)