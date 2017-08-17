Работы по Шахдениз-2 выполнены на 95%

2017-08-17 16:50 | www.apa.az | 3

Работы по реализации второй стадии разработки месторождения Шахдениз выполнены более чем на 95%.

Как сообщили АПА-Экономикс в BP-Azerbaijan, в рамках реализации второй стадии работы по инженерному проектированию, строительству и снабжению выполнены более чем на 95%, что соответствует графику начала добычи первого газа в 2018 году.

В Азербайджане работы ведутся на всех строительно-монтажных и производственных участках как на море, так и на суше, включая Сангачальский терминал, площадку ATA (AMEK/Tekfen/Azfen), Бакинский завод глубоководных оснований, и вдоль маршрута Южно-Кавказского трубопровода.

Строительство верхних модулей для производственной платформы уже завершено, работы по их тестированию выполнены на 90%. Отправка модулей в море и установка планируется в III квартале 2017 года. По данным компании, на Бакинском судостроительном заводе завершено строительство судна «Ханкенди», предназначенного для подводных строительных работ в рамках Стадии-2.

К проведению этих работ в Азербайджане по всем основным контрактам было привлечено свыше 24 тыс. человек, из которых более 80% - граждане страны.