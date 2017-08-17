Дети президентов приедут в Азербайджан

2017-08-17 16:52 | www.oxu.az | 2

Дети бывших президентов и премьер-министров Македонии, Черногории, Латвии, Украины, Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины приедут в Баку для участия в Глобальном форуме молодых лидеров, который состоится в Баку 21-24 августа.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, в работе форума примут участие примерно 50 ведущих молодых лидеров и исследователей, в частности представители таких престижных программ как «Шварцман», «Родос», «Фулбрайт», «Маршал», «Трумэн», «Митчелл», «Гейтс», Гарвардского, Оксфордского, Калифорнийского университетов, университета Монпелье, Лондонской школы экономики и политических наук и т.д.

Глобальный форум молодых лидеров представляет собой новую платформу, связывающую молодых лидеров с бывшими и нынешними главами государств, а также площадку, изучающую многие критерии лидерства.

Н.О.

