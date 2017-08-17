Умный дозатор мыла проигнорировал чернокожего – ВИДЕО

2017-08-17 17:00 | www.oxu.az | 4

Пользователь Twitter с ником nke_ise обнародовал видео, в котором показано, как умный дозатор мыла отказался обслужить чернокожего. Устройство без перебоев работает, когда руку подносит белокожий человек, или же подносится белая салфетка, однако на черную руку он не реагирует, передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.

«Если вдруг у вас были проблемы с пониманием того, как важно разнообразие в сфере IT и его влияние на общество, просто посмотрите это видео», - отмечено в комментарии к видеоролику.

Видео с дозатором собрало за сутки более 100 тысяч лайков и свыше 80 тысяч ретвитов пользователей соцсети.

Н.О.