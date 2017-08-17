BP: По проекту "Шах Дениз-2" выполнено более 95% работ

2017-08-17 16:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации проекта второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" на Каспии завершено 95 процентов работ, говорится в отчете BP по итогам деятельности в Азербайджане за первое полугодие 2017 года, распространенном в четверг.

Компания BP Azerbaijan является оператором месторождения "Шах Дениз".



По данным отчета, работы продвигаются по плану, согласно которому первый газ в рамках "Шах Дениз-2" будет получен в 2018 году.

"Проектные работы продолжаются на строительно-монтажных и производственных площадках, как на море, так и на суше, в том числе на Сангачальском терминале, площадке ATA Yard (Amec/Tekfen/Azfen), Бакинском заводе глубоководных оснований и на протяжении маршрута газопровода", - говорится в отчете.

В июне были отправлены и установлены в море верхние модули платформы, с жилыми блоками и технологическим обеспечением, построенной для "Шах Дениз-2". Верхние модули были успешно помещены на опорный блок, заранее установленный на глубине 94 метра.

Строительство верхних модулей для второй платформы уже завершено, тестирование выполнено на 90 процентов. Отправка и установка их в море намечена на третий квартал 2017 года.

Также завершены испытания судна "Ханкенди" для подводных строительных работ, а на Сангачальском терминале продолжаются работы по расширению.

В целом, к проекту "Шах Дениз-2" и расширению Южнокавказского газопровода было привлечено свыше 24 тысяч человек, из которых более 80 процентов являются гражданами Азербайджана.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" добыча газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров в год. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.

(Автор: Максим Цурков)

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