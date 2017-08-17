Последняя возможность выиграть этим летом от AccessBank!

2017-08-17 17:03 | www.trend.az | 3

Жаркие летние дни закончатся совсем скоро, а Вы всё ещё не успели отдохнуть? Вы уже давно мечтаете поменять свой старый телефон на новый iPhone 7? Хотите просматривать любимые видео не на компьютере, а на удобном планшете?

Для этого Вам нужно всего лишь до 20 августа произвести оплату посредством платежной карты Mastercard AccessBank-а и стать участником лотереи "Это лето улыбнётся вам!". Если общая сумма ваших оплат в сумме составит даже 20 манат, вы получаете 1 шанс на выигрыш в лотерее. Чем больше вы оплачиваете карточкой, тем больше шансов на выигрыш вы приобретаете. Для участия в лотерее не нужно никуда ехать или заполнять какие-либо документы. Просто оплачивайте карточками Mastercard AccessBank-а и автоматически становитесь участником лотереи.

Во втором тираже, который состоится 30 августа, будут разыграны поездка в Анталью на двоих, 2 смартфона Apple iPhone 7 и 4 планшета Samsung Galaxy.

7 счастливых победителей ранее проведенного 1-го тиража уже получили свои призы. У каждого из этих победителей было разное количество шансов, а поездку в Анталью выиграл участник, имевший наименьшее количество шансов. Если хотите стать одним из 7 счастливчиков, которые выиграют призы 30 августа, не откладывая закажите платежную карточку Mastercard в AccessBank-е и осуществляйте как можно больше оплат, чтобы это лето напоследок улыбнулось и вам!

Подробную информацию об условиях лотереи можно получить, посетив официальную интернет-страницу банка, страницы на Facebook и Twitter, а также позвонив в Информационный Центр по в по номеру 151.