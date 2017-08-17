Мария Захарова: «Нагорно-карабахский вопрос относится к приоритетам внешней политики России»

2017-08-17 17:27 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции заявила спецпредставитель МИД России Мария Захарова.

Она сказала, что необходимость принятия шагов в этом направлении неоднократно и однозначно была подчеркнута сопредседателями: «Важность этого была отмечена в 2016 году на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Реализация предложенных посредниками мер зависит от воли сторон конфликта. Со своей стороны мы делаем все возможное для стабилизации ситуации, продолжения переговорного процесса и урегулирования конфликта. Именно этот вопрос был основным на встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России в апреле этого года в Москве».

М. Захарова отметила, что в настоящий момент сопредседатели работают над организацией очередной встречи президентов: «В связи с этим в июле они встретились с министрами иностранных дел в Брюсселе. Консультации продолжатся во второй половине сентября в рамках сессии Генассамблеи ООН, после будет сделано соответствующее заявление. В России нагорно-карабахскому вопросу уделяется особое внимание. Этот вопрос относится к приоритетам нашей внешней политики».