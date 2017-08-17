План реструктуризации Международного банка Азербайджана утвержден местным судом

2017-08-17 17:34 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в МБА, 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана и по итогам голосования 93,9% голосов было подано за принятие плана реструктуризации. Согласно закону «О банках» Азербайджанской Республики, план реструктуризации был рассмотрен Палатой по надзору за финансовыми рынками.

Необходимо отметить, что до 22 августа 2017 года кредиторы должны предоставить документы об отсутствии требований к банку по внешним обязательствам. Кредиторы, предоставившие соответствующие документы, смогут воспользоваться предложенными финансовыми инструментами с 1 сентября 2017 года.