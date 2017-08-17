В Баку отметили 75 лет со дня рождения Муслима Магомаева

2017-08-17 17:38 | www.apa.az | 2

Со дня рождения известного певца Муслима Магомаева прошло 75 лет.

Как сообщает АПА, в связи с этим супруга М.Магомаева Тамара Синявская, заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев, посол России в Азербайджане, группа деятелей культуры посетили могилу певца в Аллее почетного захоронения.

А.Велиев рассказал о жизни и деятельности М.Магомаева.

Церемония продолжилась выступлениями.

Отметим, Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в городе Баку. Окончил Азербайджанскую государственную консерваторию. В 1963 году стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета им.М.Ф.Ахундова. В 1964—1965 годах стажировался в миланском театре «Ла Скала». В 1969 году на песенном фестивале в Сопоте получил I премию, а в Каннах — «Золотую пластинку». В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. С 1975-го по 1989 год был художественным руководителем Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым гастролировал по СССР. В 1997 г. именем Муслима Магомаева названа одна из малых планет Солнечной системы. Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Он похоронен в Баку, на Аллее почетного захоронения.