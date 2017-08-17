Выделено 5,8 млн. манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе

2017-08-17 17:45 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству дороги Чапарлы-Кендоба-Джалаир в Агсуинском районе.

Как передает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, с целью завершения строительства автомобильной дороги Чапарлы-Кендоба-Джалаир, соединяющей 8 населенных пунктов с населением 8 тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 5,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.